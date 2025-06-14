Türkiye genelindeki kütüphane sayısı belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelinde kütüphane sayısına ilişkin verileri açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2018 yılında bin 162 olan kütüphane sayısı, 2025 itibarıyla bin 301'e ulaştı.

Aynı dönemde toplam kullanım alanı 750 bin metrekareye, kullanıcı sayısı 38,7 milyona çıktı.

"VATANDAŞIMIZI BİLGİYLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuya ilişkin sosyal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kitapla büyüyen nesiller için durmadan çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, kütüphanelerimizi sadece kitapların değil; bilginin, öğrenmenin, buluşmanın ve gelişmenin merkezleri haline getirmek için yoğun bir çaba sarf ettik.

2018 yılında ülke genelinde 1162 olan kütüphane sayımızı 2025 itibarıyla 1301'e yükselttik.

Ancak yalnızca sayıyı artırmakla kalmadık; çok daha önemlisi, kütüphanelerimizin kullanım alanlarını da büyük ölçüde genişlettik.

Bugün, tam 750 bin metrekarelik bir alanda kullanıcılarımıza hizmet sunuyoruz. 28 milyon olan yıllık kullanıcı sayımız ise bugün 38,7 milyonu aştı.

'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla; 7 gün 24 saat açık kütüphanelerimiz, yenilikçi hizmet anlayışımız ve dijital dönüşüm yatırımlarımızla her yaştan vatandaşımızı bilgiyle buluşturmaya devam edeceğiz."

