Türkiye genelinde Mercek-23 operasyonu: 2 bin 439 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, son 5 günde Türkiye genelinde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-23” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu; bin 289 ruhsatsız tabanca, 387 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 32 uzun namlulu tüfek, 561 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 269 silah ele geçirildi. 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN



Bakan Yerlikaya paylaşımında, operasyonları koordine eden Vali ve kaymakamlara, operasyonları gerçekleştiren Jandarma ve emniyet ekiplerine tebriklerini ileterek "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.