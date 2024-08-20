Türkiye genelinde Mercek-23 operasyonu: 2 bin 439 kişi hakkında işlem yapıldı

81 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-23” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirilirken 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Türkiye genelinde Mercek-23 operasyonu: 2 bin 439 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı 'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, son 5 günde genelinde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-23” operasyonları düzenlendi. 

Operasyonlar sonucu; bin 289 ruhsatsız tabanca, 387 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 32 uzun namlulu tüfek, 561 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 269 silah ele geçirildi. 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN

Bakan Yerlikaya paylaşımında, operasyonları koordine eden Vali ve kaymakamlara, operasyonları gerçekleştiren Jandarma ve emniyet ekiplerine tebriklerini ileterek "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.

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