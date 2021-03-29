Türkiye gıda israfında ilk üçe girdi

Türkiye gıda israfında dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen Gıda İsraf Endeksi Raporu, Türkiye'nin her yıl 7,7 milyon ton yiyecek israf ettiğini gözler önüne serdi. Bu da her yıl Türkiye'de kişi başına yılda 93 kilogram yiyeceğin israf edildiği anlamına geliyor.

Türkiye'nin israfta Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Meksika'dan sonra dünyada üçüncü sırada yer aldığını söyleyen Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak Türkiye'deki israf edilen gıdaların yaklaşık 840 milyon insanı doyurabilecek miktarda olduğunu kaydetti.



"DÜNYADA HER 9 KİŞİDEN BİRİ AÇLIKLA MÜCADELE EDİYOR"

Toprak, "Dünyaya baktığınız zaman her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ediyor. 1,8 milyar insan hiçbir gıdaya erişemeyecek durumda" dedi.

"ALIŞVERİŞ LİSTESİ HAZIRLAMALIYIZ"

Gıda israfının yanı sıra ülkemizde su, toprak ve emek kaybının da çok fazla olduğunu ifade eden Toprak,

"Gıda ve küresel iklim değişikliği birbiriyle ilintili. Gıda ürünleri, tüketime hazır hale gelene dek toprak ve su başta olmak üzere çok sayıda kaynak kullanılıyor. Zincirleme olarak bu döngü küresel ısınmayı da etkiliyor. Gelişmiş ülkelerde gıda atık ve kayıpları daha çok perakende ile tüketim kısmında gerçekleşiyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise hasat ve üretim işleme sürelerinde görülüyor. Vatandaşlarımız, alışverişe çıktığında ihtiyacından çok daha fazlasını satın alıyor. İhtiyaç fazlası ürünler ile tüketim tarihine bakılmadan satın alınan gıdaların çöpe gitmesi israfı artırıyor. İsrafı önlemek için alışverişe çıkmadan ihtiyaç olanların listesini hazırlamak gerekiyor" diye konuştu.