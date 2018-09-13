Son dakika haberi!
Türkiye'nin yabancılarla ilgili göç stratejilerini artık, İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan "Göç Kurulu" belirleyecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bazı bakanlıkların teşkilatlarında değişiklik hükümleri içeriyor.
Kararnameye göre, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki "Dernekler Dairesi" kaldırıldı. Yerine "Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü" kuruldu.
İçişleri Bakanlığı bünyesinde iki yeni birim daha oluşturuldu. "İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı" İç güvenlikle ilgili çalışmaları yürütecek.
STRATEJİ BELİRLEYİP TAKİP EDECEK
"Göç Kurulu" ise Türkiye'nin yabancılarla ilgili göç stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmekle görevli olacak.
BAŞKANI İÇİŞLERİ BAKANI
"Göç Kurulu"na İçişleri Bakanı başkanlık yapacak ve onun belirleyeceği bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcileri Göç Kurulu'nda görev yapacak.