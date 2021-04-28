Türkiye GP tekrar Formula 1 takviminde

Formula 1TM yarışlarının Türkiye’ye geri getirilmesi görevinin T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity İstanbul Park’a verildiğini hatırlatan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1TM’i geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırmıştık. Formula 1TM yönetimi ve tüm yarışseverler organizasyondan çok memnun kaldılar. Turkish Grand Prix 2020, yılın en iyi Formula 1TM yarışı seçilmişti. 2021 yılı için Formula 1TM yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz temaslarımız sonuç verdi ve bu önemli organizasyonu tekrar Türkiye’ye getirdik. Intercity İstanbul Park’taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul’u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.



2021 YARIŞI UZUN SÜRELİ BİR SÖZLEŞMENİN HABERCİSİ



Formula 1TM yönetimiyle 2021 yılı için anlaştıklarını belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, bu anlaşmanın Türkiye’nin yarış takviminde daimi olarak yer alması için bir anahtar niteliğinde olduğunu söyledi. Ak, “Bu anlaşmayı da geçen sene olduğu gibi Intercity olarak, devletimize yük olmadan, tüm sorumlulukları kendimiz üstlenerek tamamladık. Tüm dünyanın içinde olduğu bu zor dönemde gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, Türkiye için uzun süreli bir sözleşmenin de habercisi niteliğindedir” dedi.



BİLET SATIŞLARI PANDEMİNİN SEYRİNE GÖRE NETLİK KAZANACAK



Tüm yarışseverlerin merak ettiği konuların başında bilet satışları geliyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vural Ak, “Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve çalışmaları sayesinde en kısa sürede biletleri satışa çıkarmayı planlıyoruz. Yarışın gerçekleştirileceği tarihe baktığımızda, yarış için ülkemizi ziyaret edecek yabancı misafirlerin turizme de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece yarış ekiplerinin bile ekonomimize milyonlarca dolarlık katkı sağladığı Formula 1TM organizasyonu, yabancı izleyicilerin de gelişi ile önemli bir döviz girdisine imkan sağlayacaktır” dedi.