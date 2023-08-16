Türkiye için şiddetli kuraklık uyarısı | Karadeniz dışındaki bütün bölgelerde yağışlarda azalma var

Raporda, temmuz ayında 18,4 mm olan yağış miktarının, (1991-2020) temmuz ayı normaline göre yüzde 18, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdiği belirtildi.

Bölge geneli yağışlarda ise Karadeniz Bölgesi dışında tüm bölgelerde normaline göre azalma kaydedildiği açıklandı.



ZONGULDAK'TA SON 63 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞI

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 187,5 mm ile Zonguldak, en az yağış alan il ise 0,1 mm ile Kilis oldu.



Düzce ve Zonguldak'ta son 63 yılın en yüksek temmuz ayı yağışı kaydedildi. Normaline göre en fazla azalma gösteren il ise yüzde 97 ile Kilis oldu.



Türkiye genelinde temmuz ayında ortalama 3,6 yağışlı gün görüldü (1991-2020 normali 3,2 gün). Yağışlı gün sayıları Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ardahan çevrelerinde 10-15 gün aralığında, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Çanakkale, Balıkesir, Isparta, Mersin ve Hatay çevrelerinde 1 güne kadar düştü.

