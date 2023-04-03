Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 14 sözleşmeli personel alacak: Başvuru tarihleri ve şartları paylaşıldı

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:



657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.



Özel Şartlar:



1. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.



3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.



4. Çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.



5. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.



6. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe

kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.



7. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.