Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki kritik zirve başladı

Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri açısından bugün kritik bir gün.
Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın Varna kenti, Türkiye- AB zirvesine ev sahipliği yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile çalışma yemeğinde Euxinograd Sarayı'nda bir araya geldi.
Çalışma yemeği öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tusk, Juncker ve Borisov'un katılımıyla aile fotoğrafı çektirildi.
KRİTİK ZİRVE ÖNCESİ GÖRÜŞME
Zirveye Varna'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir görüşme yaptı.
Euxinograd Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.
Yerel saatle 19.00'da ev sahibi Borisov'un konuklarını karşılamasıyla başlayacak ve en az 2 saat sürmesi planlanan zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.