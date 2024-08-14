Türkiye ile Irak arasında güvenlik toplantısı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele operasyonları devam ederken Ankara kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın dördüncü toplantısı yarın başkentte gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Irak arasında güvenlik toplantısı
Irak hükümetinden PKK kararı: Resmi yazışmalarda "yasaklı örgüt" ifadesi kullanılacak

Irak hükümetinden PKK kararı: Resmi yazışmalarda "yasaklı örgüt" ifadesi kullanılacak

Haberi Görüntüle

: Özden Erkuş / NTV

'la terörle mücadelede işbirliği için Ankara'da kritik bir toplantı yapılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'in başkanlığında "- Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması" toplantısı gerçekleştirilecek.

Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcı Münir Karaloğlu ile Iraklı mevkidaşları da yer alacak.

Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantısında Ankara'nın daha önce Irak hükümeti tarafından "yasaklı örgüt" ilan edilen PKK'nın, "terör örgütü" listesine dahil edilmesi beklentisini bir kez daha dile getirmesi bekleniyor.

Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde devam ettirdiği terörle mücadele operasyonlarında işbirliği olanakları, sınır güvenliği, istihbarat paylaşımı ve ortak harekat merkezi oluşturulması gibi konu başlıkları da ele alınacak.

Dördüncüsü gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinde imzalanan 27 anlaşmanın yürürlük ve uygulama durumları da masaya yatırılacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

AK Parti’nin 23’üncü yaşı: Kabine üyelerinden mesaj

AK Parti’nin 23’üncü yaşı: Kabine üyelerinden mesaj

Komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı

Komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı

Samsun'da 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'da 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Drift yapan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine 90 bin lira ceza

Drift yapan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine 90 bin lira ceza

Niğde'de inşaattan düşen işçi öldü

Niğde'de inşaattan düşen işçi öldü

CHP Antalya İl Başkanlığı'nda yangın paniği

CHP Antalya İl Başkanlığı'nda yangın paniği

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...