Türkiye ile Irak arasında güvenlik toplantısı

Haber: Özden Erkuş / NTV Ankara



Irak'la terörle mücadelede işbirliği için Ankara'da kritik bir toplantı yapılacak.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'in başkanlığında "Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması" toplantısı gerçekleştirilecek.



Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcı Münir Karaloğlu ile Iraklı mevkidaşları da yer alacak.



Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantısında Ankara'nın daha önce Irak hükümeti tarafından "yasaklı örgüt" ilan edilen PKK'nın, "terör örgütü" listesine dahil edilmesi beklentisini bir kez daha dile getirmesi bekleniyor.



Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde devam ettirdiği terörle mücadele operasyonlarında işbirliği olanakları, sınır güvenliği, istihbarat paylaşımı ve ortak harekat merkezi oluşturulması gibi konu başlıkları da ele alınacak.



Dördüncüsü gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinde imzalanan 27 anlaşmanın yürürlük ve uygulama durumları da masaya yatırılacak.