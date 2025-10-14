Türkiye ile İspanya'dan ortak operasyon: Ambarlı'da una emdirilmiş 1,7 ton kokain ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza birimleri, Güney Amerika'dan İspanya'ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanı'na ulaşan fosil unu taşıyan bir konteyneri riskli olarak değerlendirerek takibe aldı. KOKAİN UNA EMDİRİLMİŞ Limandaki kontrollerde, 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain cinsi uyuşturucu madde tespit edilirken, olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin tüm faillerini ortaya çıkarmak amacıyla kontrollü teslimat uygulaması kararı alındı.

ŞÜPHELİLERE SUÇÜSTÜ



İspanya'daki hareketleri de takip edilen konteyner için Madrid'de İspanya Ulusal Polis Teşkilatınca operasyon düzenlendi. Gümrükler Muhafaza görevlilerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucuyu teslim almaya gelen organize suç örgütü üyesi 3 kişi suçüstü yakalandı.

GEMİ EKVADOR'DAN HAREKET ETTİ



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya göre, Güney Amerika ülkesi Ekvador'dan hareket ederek Türkiye'den transit olarak İspanya'ya varış yapacağı bildirilen konteynere, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden gelen bildirim ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan risk analizi kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Ambarlı Limanı'nda yapılan kontrollerde, konteynerde ticari tanımlı toz formunda eşyaların olduğu belirlendi.



X-ray taramasına ve narkotik dedektör köpeği arama işlemine tabi tutulan konteynerde, köpeğin eşyalara tepki vermesi üzerine sondajlama usulüne göre alınan örnekler uyuşturucu test kitine tabi tutuldu. Test kiti bazı numunelere, "kokain" uyarısı verdi.



Yapılan tespitlerde her bir palette 54 karton koli olduğu ve bu kolilerin içerisinde daralı ağırlığı 3,2 kilogram olan 4'er plastik kovaların bulunduğu tespit edildi. Bu kovaların dördünden birinde kokain olduğu belirlendi.



Tüm eşyadan alınan örnek numuneler talimat üzere Ankara Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi. Buradan alınan nihai rapora göre yapılan çalışmalarda, fosil ununa emdirilmiş brüt 1728 kilogram kokaine el konuldu.



Türkiye'de alıcısı ve göndericisi bulunmayan eşyanın, İspanya'ya gidecek olması nedeniyle alınan talimatlar ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce iletilen Kontrollü Teslimat Kararı kapsamında tüm eşyalar kovalarından ayrıştırıldı.



Sulh ceza hakimliğinin kararıyla uyuşturucu madde içerdiği değerlendirilen eşyalar muhafaza edilirken, kovalara benzer görünümde ikame eşyalar konularak konteynere geri yüklendi.



DEĞERİ 5 MİLYAR TL

Gizlilik çerçevesinde yürütülen soruşturma ve söz konusu Kontrollü Teslimat Kararı uyarınca ilgili konteyner, gemiye yüklenerek Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Şubesi ve Müdürlüğü takibinde İspanya'ya gemiyle gönderildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve İspanya yetkili makamlarınca Madrid'de yapılan ortak operasyonda 3 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.



Öte yandan, İstanbul'da el konulan 1 ton 728 kilo emdirilmiş halde kokain cinsi maddenin yaklaşık değerinin, 5 milyar 184 milyon lira olduğu bildirildi.​​​​​​​