Türkiye ile İspanya'dan ortak operasyon: Fosil ununa emdirilmiş 1,7 ton kokain ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza birimleri, Güney Amerika'dan İspanya'ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanı'na ulaşan fosil unu taşıyan bir konteyneri riskli olarak değerlendirerek takibe aldı. KOKAİN UNA EMDİRİLMİŞ Limandaki kontrollerde, 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain cinsi uyuşturucu madde tespit edilirken, olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin tüm faillerini ortaya çıkarmak amacıyla kontrollü teslimat uygulaması kararı alındı.

ŞÜPHELİLERE SUÇÜSTÜ



İspanya'daki hareketleri de takip edilen konteyner için Madrid'de İspanya Ulusal Polis Teşkilatınca operasyon düzenlendi. Gümrükler Muhafaza görevlilerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucuyu teslim almaya gelen organize suç örgütü üyesi 3 kişi suçüstü yakalandı.



Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimleri gerek Türkiye'de gerekse uluslararası çapta toplum sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.