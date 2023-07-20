Türkiye ile KKTC arasında 2 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Görüşme sonrası iki anlaşma imzalandı.

Türkiye ile KKTC arasında 2 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma KKTC çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma KKTC çağrısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Lefkoşa'da bulunan Concorde Hotel'deki baş başa görüşmesi sonrasında iki lider, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması Hakkında Anlaşma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi Tesisi Sürecinde Cumhuriyeti’nce Verilecek Desteğe İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Türkiye ile KKTC arasında 2 anlaşma imzalandı - 1

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