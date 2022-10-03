Türkiye ile Libya arasında gaz anlaşması

Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın Libya'ya gitti.

Çavuşoğlu ziyaret kapsamında Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'la bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı.

Çavuşoğlu, "Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız" dedi.

"BM'NİN ONAY YETKİSİ YOK"

İki ülke arasındaki Deniz Yetki Alanı anlaşmasına da değinen Çavuşoğlu, "Anlaşması yürürlüktedir, Birleşmiş Milletler'in herhangi bir onay yetkisi yoktur diye konuştu.