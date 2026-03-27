Türkiye ile Slovenya arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi ziyarette bulunduğu Slovenya’nın başkenti Lyublyana’da Slovenya Başbakan Yardımcısı, Çalışma, Aile, Sosyal İşler ve Eşit Fırsatlar Bakanı Luka Mesec ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması da imzalandı. Bakan Işıkhan, imza töreninde yaptığı konuşmada iki ülkenin teknik heyetlerinin karşılıklı yapıcı yaklaşımı sayesinde kısa süre içerisinde imzaya hazır hale getirilen bu önemli anlaşmayı imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Bakan Işıkhan, "Türk firmalarının son dönemde Slovenya’da üstlendikleri projeler ve artan ekonomik etkileşim, bu anlaşmanın gerekliliğini daha da belirgin hale getirmiştir. Sürecin sonuçlanması, yalnızca ticari işbirliği açısından değil; aynı zamanda iki ülke vatandaşlarının hak ve menfaatlerinin korunması bakımından da büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.



Işıkhan, imzalanan anlaşmanın iki ülke vatandaşları ile sigortalılarının mevcut haklarının korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayacağını, aynı zamanda yeni hakların elde edilmesine de imkân tanıyacağını belirterek, "İkili ilişkiler bakımından tarihi nitelikte olan ve on yıllar boyunca yürürlükte kalması öngörülen sosyal güvenlik anlaşmaları; karşılıklı yatırımları ve işbirliğini teşvik eden, aynı zamanda insan hareketliliğini kolaylaştıran önemli araçlardır. Atılan bu adımın dostluğa ve müttefikliğe dayanan ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine ve halklarımız arasındaki yakınlığı pekiştireceğine inanıyorum." diye konuştu.



İmzalanan anlaşmanın iki ülke bakanlıkları arasındaki ilişkiler bakımından da yeni bir aşamayı ifade ettiğini kaydeden Bakan Işıkhan, "Görev alanımıza giren konularda işbirliğini geliştirebileceğimiz pek çok alan bulunmaktadır. Bunlardan biri sosyal güvenlik, diğeri ise kamu istihdam hizmetleridir. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR ile Slovenya İstihdam Hizmeti Kurumu ESS arasında başlatılan işbirliğinden duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum. 2015-2018 yılları arasında İŞKUR’un başarıyla yürüttüğü Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği WAPES’in dönem başkanlığını 2025-2028 döneminde yürütecek olan ESS’ye başarılar diliyor; aynı dönem için başkan yardımcısı olarak seçilen İŞKUR’un tecrübesi ile her zaman ESS’e destek olmaya hazır olduğunu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

“AYRIM GÖZETMEKSİZİN MAZUMLARIN SESİ OLMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ”



Işıkhan, Türkiye’nin her zaman yapıcı işbirliğine açık olduğuna ve ilişkileri daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğine vurgu yaparak, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, bölgesel ve küresel meselelere insani ve barışçıl çözümler geliştirilmesi yönündeki çabalarını sürdürmektedir. Çatışmaların sona ermesi için ayrım gözetmeksizin mağdurların ve mazlumların sesi olmaya özen gösteriyoruz" dedi.



Konuşmanın ardından Bakan Işıkhan ile Bakan Mesec anlaşmayı imzaladı.