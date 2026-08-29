Türkiye ile Somali’den korsanlara ortak operasyon. 10 gün sürdü, gemi kurtarıldı

Somali hükümeti, Türkiye ile korsanlara karşı yapılan ve yaklaşık 10 gün süren operasyonda 14 korsanın öldürüldüğünü açıkladı.

Somali Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, operasyon sırasında korsanların kullandığı dört tekne imha edildi.

Açıklamada, “Kesintisiz askeri baskı, sonunda kalan korsanları gemiyi terk etmeye zorladı.” denildi.

Somali güçleri ile Türk donanmasının daha sonra MV LATUF isimli geminin kontrolünü sağladığı ve geminin güvenli şekilde seyrine devam ettiği belirtildi.

Puntland’daki kaynaklara göre gemide, biri Türk vatandaşı olmak üzere en az sekiz mürettebat bulunuyordu.

Marine Traffic verilerine göre Kamerun bayraklı gemi, temmuz ayının sonunda Türkiye’den ayrılarak Tanzanya’nın Darüsselam Limanı’na doğru yola çıktı.

Ortak operasyonun, Türkiye ile Somali arasındaki savunma iş birliği anlaşması kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

KORSAN SALDIRILARINDA ARTIŞ

Somali açıklarında korsanlık 2000’li yıllarda ciddi bir güvenlik sorunu haline gelmiş, saldırılar 2011’de zirveye ulaşmıştı. Uluslararası donanma operasyonları ve ticari gemilere yönelik yeni güvenlik önlemleriyle saldırılar daha sonra büyük ölçüde azalmıştı.

Ancak Uluslararası Denizcilik Örgütü verilerine göre bölgede korsanlık faaliyetleri nisandan bu yana yeniden arttı. Bu yıl Somali açıklarında en az 15 saldırı kaydedildi. Bu sayı 2013’ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Nisan ayından bu yana en az beş yük gemisinin korsanlar tarafından rehin alındığı, son olayın ise 20 Ağustos’ta Yemen açıklarında yaşandığı belirtildi.