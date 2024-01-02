Türkiye ile Suudi Arabistan arasında doğrudan yatırım teşvik anlaşması onaylandı

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında başkent Riyad'ta toplandı.



Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, toplantıda Suudi Arabistan ile Türkiye arasında daha önce imzalanmış olan doğrudan yatırımların teşvikine ilişkin işbirliği mutabakat zaptının onaylandığını duyurdu.



Duseri, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Temmuz 2023'te gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.