Türkiye-İran sınırında son durum: Bakan Güler ve komutanlar bölgeye gitti

İran'da özellikle Tahran ve Tebriz'de yaşanan saldırılar nedeniyle halk daha güvenli bölgelere yöneliyor.

Ancak olağan dışı bir durum yok, sınır kapısında, günlük geçişler sürüyor.

Van'ın İran'a açılan Kapıköy Sınır Kapısı'nda hareketlilik devam ediyor.

Bazı aileler Türkiye'deki evlerine veya yakınlarının yanına geçici olarak geliyor.

Ancak bölgedeki birçok İranlı kısa süreliğine gelse de ülkelerini terk etmeyi düşünmüyor