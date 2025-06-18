Türkiye-İran sınırında son durum: Bakan Güler ve komutanlar bölgeye gitti

İsrail-İran savaşı altıncı gününe girdi. Sınırın sıfır noktasında yasa dışı geçişlerin engellenmesi için güvenlik önlemleri artırıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komuta kademesi bölgeye gitti.

Türkiye-İran sınırında son durum: Bakan Güler ve komutanlar bölgeye gitti
İsrail'in gökyüzü kalkanında delik

İsrail'in gökyüzü kalkanında delik

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Van'ın İran'a açılan Kapıköy Sınır Kapısı'nda hareketlilik devam ediyor.

Ancak olağan dışı bir durum yok, sınır kapısında, günlük geçişler sürüyor.

İran'da özellikle Tahran ve Tebriz'de yaşanan saldırılar nedeniyle halk daha güvenli bölgelere yöneliyor.

Türkiye-İran sınırında son durum: Bakan Güler ve komutanlar bölgeye gitti - 1 Van'daki Kapıköy Gümrük Kapısı

Bazı aileler 'deki evlerine veya yakınlarının yanına geçici olarak geliyor.

Ancak bölgedeki birçok İranlı kısa süreliğine gelse de ülkelerini terk etmeyi düşünmüyor

Türkiye-İran sınırında son durum: Bakan Güler ve komutanlar bölgeye gitti - 2 Sınır hattı termal kameralarla izleniyor (Görüntü: Arşiv)

SINIR HATTI TERMAL KAMERALARLA İZLENİYOR

İran'a 295 kilometrelik sınırı bulunan Van'da sınır hattı da gece gündüz termal kameralarla izleniyor.

Kilometrelerce uzunluktaki güvenlik duvarları olası düzensiz geçişleri engelliyor.

Sınırdaki hareketlilik 7/24 takip ediliyor.

Türkiye-İran sınırında son durum: Bakan Güler ve komutanlar bölgeye gitti - 3 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

BAKAN GÜLER VE KOMUTANLAR SINIRA GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, -İran sınırındaki askeri birlikleri denetlemek üzere Van'ın Başkale ilçesine hareket etti.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Güler ve komutanlar İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunacak.

VİDEO- NTV muhabiri saldırıyı görüntüledi

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