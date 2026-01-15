Türkiye-İran sınırında yeni önlem hazırlığı

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı, bakanlığa bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nde yapıldı.

Toplantıda Suriye ve İran'daki son duruma ilişkin önemli açıklamalar yapıldı.

İran'da yaşanan olayların kitlesel göçe neden olabilme ihtimaline değinen bakanlık açıklamasına, şu ana kadar kitlesel bir göç tespit edilmediği belirtildi.

Açıklamada 560 kilometrelik İran sınırında ek önlemler alınması üzerinde çalışıldığı belirtildi.

