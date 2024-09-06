Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) 20 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) sözleşmeli personel alımı ilanı paylaştı.

Yapılan açıklamada; "Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca 2023 veya 2024 yıllarında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi ile geçerli yabancı dil puanının (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. Ayrıca bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağırılacak olup sözlü ve/veya uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 20 (Yirmi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.



Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir." denildi.