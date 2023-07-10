Türkiye, İsveç ve NATO arasında üçlü zirve

Görüşmenin saat 17.30'da yapılacağı bildirildi.



Son yılların en önemli NATO buluşmalarından biri olarak gösterilen zirvede liderler, İsveç'in üyelik süreci ve sürecin ilerletilmesini görüşecek.



Stoltenberg konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, "Vilnius'ta İsveç ile ilgili olumlu karar çıkması hala mümkün." demişti.

2023 NATO zirvesi nerede gerçekleşecek? (NATO zirvesi tarihleri ve konuları) Haberi Görüntüle Türkiye ise İsveç'in üyeliğine halen mesafeli. Litvanya'ya hareketi öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyeliği konusunda Türkiye'ye verilen sözleri hatırlattı. Erdoğan, "Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le de görüşmesi bekleniyor.