Türkiye Judo Federasyonu milli sporcu Döndü Yeşilyurt için CAS'a gidiyor

Döndü Yeşilyurt için olimpiyat kalifikasyon maçları bitti. Dünya sıralamasında 2’nci oldu. Hiç olmayan bir sebepten Mısır’a, haftaya cuma günü test için çağırdılar. Biz de böyle bir kararın yanlış olduğunu bildirdik.

Paris'te düzenlenecek olan Paralimpik Oyunları için 8 sporcu ile Türkiye 'yi temsil edeceklerini söyleyen Sezer Huysuz, hedefledikleri asıl sayının 10 olduğunu, 2 sporcunun çeşitli testler sonucunda olimpiyatlardan men edildiğini belirtti. Huysuz, ‘Paralimpik Oyunları’nda görme engelli judoda 8 tane kotamız var. Maalesef 2 sporcumuzun yanlış kararlarla hakkı yenildi. Açıkçası böyle bir karar hayatımda görmedim.

J2 olunca da otomatikman olimpiyat hakkı elinden alınmış oldu. Biz de bunu Uluslararası Paralimpik Komitesi’ne (IPC) bildirdik. Olimpik ruha hiçbir şekilde uymadığını, yani böyle bir kararın olmayacağını ve bunun bir kural hatası olduğunu yazışmalarımızda belirttik. Baktık ki bu iş uzayacak biz de Döndü Yeşilyurt için CAS'a başvurmayı karar verdik.



Avukatlarımızı tuttuk çünkü bu çocukların hakkını korumak bizim boynumuza vebal. Bu çocuklar 3-4 yıldır olimpiyat için puan topluyor. ‘Ömür boyu göremez’ diye, kendi doktorları karar vermiş. Şimdi diyorsun ki ‘olimpiyata gidemez, J2 bu’ sporcumuzun hakkını maddi ve manevi olarak sonuna kadar savunacağız." şeklinde konuştu.



"HEDEFİMİZ 10 KOTAYDI"



Görme Engelliler Judo'da Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek diğer milli sporcu Zeynep Çelik’in de doktor kontrolünden geçemediğini belirten Huysuz, "Bu branş bizim federasyonumuza yeni bağlandı. Çok oturmuş ve sistemli değil. Doktorların çalışma sistemleri sportif açıdan centilmence ve sportif ruha uygun değil. Biz öyle gördük.

Yaşadığımız sorunlarla ilgili de raporlarımızı hazırladık. Ben Dünya Judo Federasyon başkanına bir rapor sunmuştum, tekrar sunacağım. Çünkü Judo Federasyonu görme engellileri destekliyordu. Bir şekilde de ortak hareket ediyorduk ama burada oluşan bu algı maalesef gerçekten bu olimpik ruha uygun değil.

Biz Paralimpik Oyunları'na katılacak sporcu sayısını 10 kişi olarak hedefliyorduk. Bu sayıya da çok yakındık. 2 sporcumuz da olimpiyatta madalyaları garanti olan çocuklardı. Şu an 8 kotamız var ve 8 kotayla da inşallah oraya gidip ülkemize en iyi şekilde temsil edeceğiz. Yıl boyunca sporcularımızı kamplarda tutup bir şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz.

Eminim Paris bizim için ve görme engelli sporcularımız için güzel bir başarı noktası olacak. Hem normalde hem de görme engellide olimpiyatlarda ülkemizi 16 sporcuyla temsil edeceğiz. Bu bizim için güzel bir sonuç. Önemli genç bir jenerasyon var. Bu genç jenerasyonun burada tecrübelerinden faydalanıp 2028 için çok daha iddialı, çok daha programlı çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum." dedi.