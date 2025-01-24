Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kavga: 4 yaralı
Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda hakemin bir sporcuyu diskalifiye etmesiyle başlayan tartışmanın ardından 4 hakemin de yaralandığı olaylara karışan 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Türkiye Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonası, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
Dün akşamki bir karşılaşmada, bir sporcunun hakem tarafından diskalifiye edilmesi sonucu başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Ringde başlayan kavga salona taşarken bir kişi hakemi yumrukladı. Salonda yaşanan arbedede 4 hakem yaralanırken, olaylara karışan 5 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Yaralı hakemler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
ADLİ KONTROL ŞARTI
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kavgada yaralanan 4 hakemin ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
73 ilden 4 bin 500 sporcunun katılımıyla Antalya'da süren şampiyona, 29 Ocak'ta sona erecek.
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