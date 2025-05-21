Türkiye Maarif Vakfı nedir, ne iş yapar? İşte Maarif Vakfı'nın kuruluş amacı

Türkiye’nin küresel ölçekte eğitim alanındaki en önemli temsilcilerinden biri olan Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde faaliyet gösteren, kamu yararına çalışan uluslararası bir eğitim kuruluşudur. 2016 yılında kurulan vakıf, Türkiye’nin yurt dışındaki eğitim misyonunu güçlendirmek ve küresel eğitim arenasında etkinliğini artırmak amacıyla faaliyetlerine başlamıştır.



MAARİF VAKFI'NIN KURULUŞ AMACI



Türkiye Maarif Vakfı'nın kuruluş amacı, yasa ile açıkça belirtilmiştir. Bu amaçlar şu şekilde özetlenebilir:



Yurt dışında Türk kültürünü ve eğitim anlayışını yansıtan okullar, üniversiteler, yurtlar ve eğitim merkezleri açmak.



Mevcut eğitim kurumlarını devralmak veya iş birliği yapmak.



Kaliteli ve çağdaş eğitim modelleriyle, Türkiye'nin eğitimdeki birikimini uluslararası arenaya taşımak.



Farklı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının ve yerel halkın çocuklarına eğitim imkânı sunmak.



Eğitim diplomasisi yoluyla Türkiye’nin yumuşak gücünü artırmak.



TÜRKİYE MAARİF VAKFI NE İŞ YAPAR?



Maarif Vakfı, yalnızca okul açmakla kalmaz; aynı zamanda eğitim-öğretim faaliyetlerini planlar, müfredat oluşturur, öğretmen yetiştirir ve eğitim içerikleri geliştirir. TMV'nin faaliyet alanları şu başlıklar altında toplanabilir:



Uluslararası Okullar Kurmak ve İşletmek: Afrika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Amerika’ya kadar pek çok ülkede okul ve eğitim kurumu açmaktadır.



Eğitim Diplomasisi: Türkiye'nin eğitim alanındaki vizyonunu dünyaya tanıtarak kültürel etkileşimi teşvik eder.



Öğretmen Eğitimi ve İstihdamı: Yurt dışında görev alacak öğretmenlerin eğitimi ve istihdamı konusunda çalışmalar yürütür.



Burs ve Destek Programları: Yurt dışındaki öğrencilere burslar ve çeşitli sosyal destekler sağlar.



Müfredat ve Yayın Geliştirme: Küresel ölçekte eğitim veren kurumların ihtiyaçlarına uygun müfredat ve eğitim materyalleri geliştirir.

