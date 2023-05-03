Türkiye, Meksika'ya "Proteo" anısına Alman çoban köpeği yavrusu gönderdi

Türkiye, Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo için Alman çoban köpeği yavrusuyla teşekkür etti.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Türkiye, yavru köpeğin arama kurtarma çalışmalarında ölen Proteo’nun “Mirasını devam ettirmesini” umduğunu belirtti.
Meksika’da Türkiye’nin hediyesinin “İnsani yardımın limit ya da sınır bilmediğini gösterdiğini” söyledi.
Yavru köpeğe henüz bir isim verilmedi.
PROTEO 2, ARKADAŞ YA DA YARDIM
Ülkedeki ve ülke dışındaki görevler için arama kurtarma köpeği yetiştiren Meksika Savunma Bakanlığı üç olası ismi oylamaya sundu. Proteo 2, Arkadaş ya da Yardım.
Sık sık depremlerin yaşandığı Meksika’da, felaket sonrası arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere, sivil ve askeri ekipler tarafından yetiştiriliyor.
Köpekler, ülkenin orta kesimini 2017’de vuran depremin ardından çok sayıda yaşam kurtaran köpekler büyük ilgi görmüştü.
Daha sonra 6 Şubat’ta Türkiye ve Suriye’yi vuran depremlerin ardından, Meksika kısa sürede enkaz altından yaşam kurtarabilen arama kurtarma köpeklerini yolladı.
Bu köpekler arasında, enkaz altından bir kadın ve erkeği çıkartan 9 yaşındaki Alman çoban köpeği de vardı.
Proteo, Türkiye’de öldü. Eğiticisi, köpeğin düşen enkaz nedeniyle öldüğü iddialarını reddetti ve hayvanın, uzun yolculuk ve çok soğuk koşullar altında saatlerce arama kurtarma çalışmalarına katıldığı için “yorgunluktan” öldüğünü söyledi.
"KOLLARI AÇIK BİR ŞEKİLDE" BEKLİYORLAR
Meksika Savunma Bakanlığı, Facebook sayfasında da Türkiye’nin hediye ettiği yavruyu “kolları açık bir şekilde” beklediklerini ve “Proteto’nun pati izlerinden gitmesini umduğunu” belirtti.
"UMARIM SENİ ASLA UNUTMAZLAR"
Meksika Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya üzerinden yayınladığı bir videoda ise Proteo’nun eğitmeni Villeda’nın afet bölgesinden yaptığı duygusal konuşmada, “Seninle gurur duyduğumu söylemek istiyorum, çünkü sen her zaman güçlü, çalışkan ve asla pes etmeyen bir köpektin. Elimden beni buraya getirdiğin için sana teşekkür etmekten başka bir şey gelmiyor. Maalesef benimle geri dönemeyeceksin, seni hep hatırlayacağım. Umarım tüm Meksika seni her zaman hatırlar, seni asla unutmazlar. Bir gün tekrar görüşeceğiz.” demişti.