Türkiye, Meksika'ya "Proteo" anısına Alman çoban köpeği yavrusu gönderdi

"UMARIM SENİ ASLA UNUTMAZLAR"



Meksika Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya üzerinden yayınladığı bir videoda ise Proteo’nun eğitmeni Villeda’nın afet bölgesinden yaptığı duygusal konuşmada, “Seninle gurur duyduğumu söylemek istiyorum, çünkü sen her zaman güçlü, çalışkan ve asla pes etmeyen bir köpektin. Elimden beni buraya getirdiğin için sana teşekkür etmekten başka bir şey gelmiyor. Maalesef benimle geri dönemeyeceksin, seni hep hatırlayacağım. Umarım tüm Meksika seni her zaman hatırlar, seni asla unutmazlar. Bir gün tekrar görüşeceğiz.” demişti.