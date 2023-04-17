Türkiye Müteahhitler Birliği: İmar affı gündemden çıkartılmalı

Türkiye Müteahhitler Birliği, 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin sektör raporunu yayımladı.

Hazırlanan rapor "Deprem Felaketinin Acıları İçinde Seçim Süreci" başlığını taşıyor. Raporda küresel ve ulusal ekonomi ile inşaat sektörüne ilişkin veriler yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin, ülkede yaşanan acı tecrübelere rağmen depreme karşı yeterli önlemlerin alınmamış olduğu belirtilen raporda dayanıksız yapı üretiminin yaygınlığını gözler önüne serdiği ifade edildi.

"CAYDIRICI OLMASI SAĞLANMALIDIR"

Öte yandan raporda sektördeki denetim sistemi mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizilerek, "Süreçte sorumluluğun çok taraflı olduğu gerçeği kabul edilerek ülkenin gündeminden imar affı ve benzeri uygulamalar tümden çıkartılmalı, aksine müeyyidelerin caydırıcı olması sağlanmalıdır." ifadesi kullanıldı.