Türkiye nasıl gruptan çıkar, nasıl Dünya Kupası'na gider?

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası yolunda kritik bir viraj geçti.



Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ederek averaj tazeleyen A Milli Takım, Norveç'in sahasında Letonya ile berabere kalmasının ardından grupta ikinci sıraya yükseldi.



Grubun son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım 18 puanla ikinci sırada. Hollanda 19 puanla ve maç eskiğiyle zirvedeyken son hafta karşılaşacakları Norveç de 18 puanla üçüncü sırada. A Milli Takım genel averajda Norveç'in 1 averaj önünde.



TÜRKİYE NASIL GRUPTAN ÇIKAR?



A Milli Takım'ın son haftaya girerken gruptan çıkma konusunda ipler elinde.



* Milliler son maçta Karadağ'ı deplasmanda yenerse Norveç'in Hollanda ile oynayacağı maçın sonucunu bekleyecek. Bu durumda Norveç, Hollanda'yı yense bile averaj hesabına bakılacak ve genel averajda önde olan takım grubu daha önde bitirecek.



* Milliler son maçta Karadağ ile berabere kalırsa yine Norveç maçından gelecek sonucu bekleyecek. Bu durumda Norveç'in Hollanda ile en iyi ihtimalle berabere kalması beklenecek. Türkiye, Karadağ ile Norveç de Hollanda ile berabere kalırsa milli takım grubu ikinci bitirecek.



* Milliler, Karadağ deplasmanında kaybederse Norveç'in de Hollanda'ya yenilmesini bekleyecek. Hem Norveç hem de Türkiye son maçları kaybederse averajda daha iyi olan takım grubu ikinci bitirecek.



* Norveç'ten bir averaj önde olan A Milli Takım, atılan gol sayısında da rakibinin bariz şekilde önünde. Türkiye'nin Karadağ'ı tek farklı yenmesi durumunda Norveç'in Hollanda'yı en az 3 farklı yenmesi gerekecek.