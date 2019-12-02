"Türkiye, NATO için vazgeçilmez bir müttefik olmuştur"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NATO Zirvesi öncesi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, NATO'ya katıldığı 1952 yılından bu yana müttefiklerinin güvenliği için kritik görevler aldığını hatırlattı. 2001 yılında ABD'de gerçekleştirilen 11 Eylül saldırıları sonrası, NATO'nun, El Kaide operasyonlarında yer aldığını belirtti.



2003 yılında Neve Şalom Sinagogu'na düzenlenen saldırıyı hatırlatıp, Türkiye'nin, terörizm dalgasının kurbanlarından olduğunu söyledi. Altun, "Terörizme karşı uluslararası dayanışma temel ilkemiz oldu" dedi.