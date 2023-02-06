Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2022 sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 907 bin 951 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,65'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 782 bin 285 kişi ile Ankara, 4 milyon 462 bin 56 kişi ile İzmir, 3 milyon 194 bin 720 kişi ile Bursa ve 2 milyon 688 bin 4 kişi ile Antalya takip etti.
Bayburt, 84 bin 241 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bu ili 84 bin 366 kişi ile Tunceli, 92 bin 481 kişi ile Ardahan, 144 bin 544 kişi ile Gümüşhane ve 147 bin 919 kişi ile Kilis takip etti.
YAŞLI NÜFUS ARTTI
Türkiye'nin 2007 ve 2022 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.
Türkiye'de 2021'de 33,1 olan ortanca yaşın, 2022'de 33,5'e çıktığı tespit edildi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,4'ten 32,8'e, kadınlarda ise 33,8'den 34,2'ye yükseldiği görüldü.
Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 42,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirlendi. Bu ili 41,6 ile Kastamonu ve Giresun izledi. 20,8 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,2 ile Şırnak, 23,3 ile Siirt ve Ağrı takip etti.
Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 41,4 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20,4 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 43,5 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa 21,3 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il olarak kayıtlara geçti.
ERKEKLERDE HİÇ EVLENMELERİN ORANI KADINLARA GÖRE YÜKSEK
Ülkede 2009 ve 2022 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi. Evlilerin oranının 2009 ve 2022 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu görüldü.
ÇALIŞMA ÇAĞI GRUBU YÜKSELDİ
Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007'de yüzde 66,5 iken 2022 yılında yüzde 68,1 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 22'ye gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,9'a yükseldi.
Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2021 yılında yüzde 47,4 iken 2022'de yüzde 46,8'e geriledi.
Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 33'ten, yüzde 32,3'e gerilerken, çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 14,3'ten yüzde 14,5'e çıktı. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2022'de çalışma çağındaki her 100 kişinin, 32,3 çocuğa ve 14,5 yaşlıya baktığı ortaya çıktı.
NÜFUS YOĞUNLUĞU YÜKSELDİ
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2021 yılına göre 1 kişi artarak 111 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 62 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu. İstanbul'dan sonra 576 kişi ile Kocaeli ve 371 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek iller oldu.
Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli olarak belirlendi. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan izledi.
Yüzölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 350 olarak gerçekleşti.
2021-2022 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:
Toplam 84.680.273 85.279.553
İstanbul 15.840.900 15.907.951
Ankara 5.747.325 5.782.285
İzmir 4.425.789 4.462.056
Bursa 3.147.818 3.194.720
Antalya 2.619.832 2.688.004
Konya 2.277.017 2.296.347
Adana 2.263.373 2.274.106
Şanlıurfa 2.143.020 2.170.110
Gaziantep 2.130.432 2.154.051
Kocaeli 2.033.441 2.079.072
Mersin 1.891.145 1.916.432
Diyarbakır 1.791.373 1.804.880
Hatay 1.670.712 1.686.043
Manisa 1.456.626 1.468.279
Kayseri 1.434.357 1.441.523
Samsun 1.371.274 1.368.488
Balıkesir 1.250.610 1.257.590
Kahramanmaraş 1.171.298 1.177.436
Aydın 1.134.031 1.148.241
Tekirdağ 1.113.400 1.142.451
Van 1.141.015 1.128.749
Sakarya 1.060.876 1.080.080
Denizli 1.051.056 1.056.332
Muğla 1.021.141 1.048.185
Eskişehir 898.369 906.617
Mardin 862.757 870.374
Trabzon 816.684 818.023
Malatya 808.692 812.580
Ordu 760.872 763.190
Erzurum 756.893 749.754
Afyonkarahisar 744.179 747.555
Adıyaman 632.148 635.169
Sivas 636.121 634.924
Batman 626.319 634.491
Tokat 602.567 596.454
Elazığ 588.088 591.497
Zonguldak 589.684 588.510
Kütahya 578.640 580.701
Osmaniye 553.012 559.405
Çanakkale 557.276 559.383
Şırnak 546.589 557.605
Çorum 526.282 524.130
Ağrı 524.644 510.626
Giresun 450.154 450.862
Isparta 445.678 445.325
Aksaray 429.069 433.055
Yozgat 418.500 418.442
Edirne 412.115 414.714
Düzce 400.976 405.131
Muş 405.228 399.202
Kastamonu 375.592 378.115
Uşak 373.183 375.454
Kırklareli 366.363 369.347
Niğde 363.725 365.419
Bitlis 352.277 353.988
Rize 345.662 344.016
Amasya 335.331 338.267
Siirt 331.980 331.311
Bolu 320.014 320.824
Nevşehir 308.003 310.011
Yalova 291.001 296.333
Bingöl 283.112 282.556
Kırıkkale 275.968 277.046
Hakkari 278.218 275.333
Kars 281.077 274.829
Burdur 273.716 273.799
Karaman 258.838 260.838
Karabük 249.287 252.058
Kırşehir 242.944 244.519
Erzincan 237.351 239.223
Bilecik 228.334 228.673
Sinop 218.408 220.799
Iğdır 203.159 203.594
Bartın 201.711 203.351
Çankırı 196.515 195.766
Artvin 169.543 169.403
Kilis 145.826 147.919
Gümüşhane 150.119 144.544
Ardahan 94.932 92.481
Tunceli 83.645 84.366
Bayburt 85.042 84.241