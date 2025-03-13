Türkiye nüfusu yaşlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yaşlı nüfusun diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha hızla artığını açıkladı.



Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve üstündeki kişilerin oranı son 5 yılda yüzde 20,7 arttı. 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişiye yükseldi.



Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,6'ya yükseldi. Toplam yaşlı nüfusu içinde erkeklerin oranı yüzde 44,6, kadınların oranı yüzde 55,4 oldu.



ORTANCA GRUP DA YAŞLANIYOR



Türkiye'de ortanca yaş 2019 yılında 32,4 iken 2024 yılında 34,4 olurken erkeklerde 33,7, kadınlarda ise 35,2 olarak tespit edildi.



Nüfus projeksiyonlarına göre; yaşlı nüfus oranı 2030 yılında yüzde 13,5 olacak. 2040 yılında yüzde 17,9 olurken 2060 yılında yüzde 27'ye çıkacak.



Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin uygulandığı senaryoda ise uzun vadede görece daha iyi sonuçlar ortaya çıkıyor. Buna göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,4, 2040 yılında yüzde 17,5, 2060 yılında yüzde 25,5 olacağı öngörülüyor.