Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) 106 personel alacak

Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) 106 İşçi alımı yapacağını duyurdu. Uzman, teknisyen, tekniker, meslek elemanı, laboratuvar sorumlusu branşlarında yapılacak.

Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

TPAO PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



106 ön lisans mezunu için başvurular ise Adıyaman İli düzeyinde Türkiye İş Kurumunun ilgili İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesiwww.iskur.gov.trüzerinden yapılabilecek.