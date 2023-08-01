Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) personel alımı ilanının ayrıntıları belli oldu (TPAO personel alımı başvuru şartları ve tarihleri)

Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) personel alımı ilanı paylaştı. TPAO Merkez ve Taşra Teşkilatlarına lisans mezunlarından 121 personel alımı yapılacağı aktarılırken, başvuruların 1 Ağustos itibarıyla alınacağı kaydedildi.

Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) personel alımı ilanının ayrıntıları belli oldu (TPAO personel alımı başvuru şartları ve tarihleri)

Personel alımı ilanında; " Petrolleri Anonim Ortaklığı ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, ülkemizin hidrokarbon kaynaklarının milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. TPAO’nun yurdun dört bir
yanında ve mavi vatanda artan faaliyetlerine bağlı olarak personel ihtiyacı doğmuştur.

Bu ihtiyacın karşılanması için TPAO Merkez ve Taşra Teşkilatlarına toplam 121 (Lisans mezunu) yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.

2. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 01.08.2023-07.08.2023 tarihleri arasında 7 gün süreyle yapılabilecektir.

3. Personel alımına ilişkin gerekli şartlar ve kontenjan ekli tabloda sunulmaktadır. İlanen duyurulur." ifadelerine yer verildi. 

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