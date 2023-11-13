Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personel alımı ilanı: TPAO personel alımı başvuruları ne zaman?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yayımlanan duyuruda; "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, ülkemizin hidrokarbon kaynaklarının milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. TPAO’nun yurdun dört bir

yanında ve mavi vatanda artan faaliyetlerine bağlı olarak personel ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması için TPAO Merkez Teşkilatına toplam 49 (MYO mezunu) personel alımı yapılacaktır." denildi.





Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 13.11.2023-17.11.2023 tarihleri arasında 5 gün süreyle yapılabilecektir.