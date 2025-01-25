"Türkiye Petrolleri Fonu" tuzağına dikkat! 5,5 milyon lira dolandırıldı

İstanbul 'da iş insanı Mehmet E., 2023 Aralık ayında sosyal medyada gördüğü " Türkiye Petrolleri Fonu" reklamındaki bağlantıya tıklayarak dolandırıcıların tuzağına düştü. Siteye girişinin ardından telefonu çaldı. İletişime geçen kişi kendini "Yatırım Uzmanı Ali Demir" olarak tanıttı. Yaptıklarının yasal işlem olduğunu söyleyen kişi, istediği zaman parasını geri çekebileceğini söyledi. Yüksek kar vaadinde bulunarak Mehmet E.'den istediği hesaba para göndermesini sağladı.

PARAYI ÇEKMEK İSTEDİĞİNDE OYALADILAR



Yatırdığı paranın katlandığını gören Mehmet E, parasının bir kısmını çektiğinde ise sisteme güveni arttı.



Mehmet E., yatırdığı her para için sözde sözleşme yaptı. Bir süre sonra parasının eksildiğini gördü, mevcut parasını korumak istediğinde dolandırıcılar, yeniden para yatırıp sözleşme yapması gerektiğini belirtti.



Mehmet E. hesabındaki paranın iadesini alamayınca dolandırıldığını anladı ve şikayetçi oldu.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında, teknik ve fiziki takip kararı alındı. Şüphelilerin, telefon numaralarını, banka hesaplarını titizlikle incelendi.



Para yatırılan forex şirketinin ABD’nin California eyaletinde kayıtlı olduğu tespit edildi.



26 KİŞİNİN HESABINA AKTARILDI



Mehmet E.’nin sisteme yatırdığı paralar, 26 farklı kişinin adına açık şirket hesaplarına aktarıldığı ve en son bir kripto para hesabına gönderildiği tespit edildi. Soruşturma dosyasında, sahte forex şirketi hakkında birçok kişinin mağduriyet yaşadığı ve mağduriyetlerine istinaden site üzerinden şikayet yazıları yazdığı da yer aldı.