Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul'da yapıldı

Rusya-Ukrayna üçüncü tur barış görüşmeleri, Çırağan Sarayı'nda başladı. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı.

Bakan Fidan, yaptığı açılış konuşmasında, “Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde yürütülen doğrudan görüşmelerin üçüncü turu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Amacımız, bedeli bir hayli yüksek bu kanlı savaşı bir an önce sonlandırmaktır. Bu görüşmelerin gerçekleşmesi için irade ortaya koyan Sayın Putin ve Sayın Zelenski'ye, savaşın sonlandırılmasına yönelik süreci destekleyen Sayın Trump'a ve görüşmelere doğrudan veya dolaylı destek veren diğer tüm liderlere şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, çatışmalarla dolu bölgemizde barış meşalesini yıllardır taşıyan bir liderdir. Türkiye, kendisinin liderliğinde Rusya-Ukrayna barışının hayata geçmesi için ilk günden itibaren yoğun çaba göstermektedir. İlk 2 tur görüşmelerde önemli sonuçlar elde ettik. Bugüne kadar gerçekleştirilen esir değişimlerinin insani sonuçları bakımından uluslararası toplumca takdir edildiğini memnuniyetle görmekteyiz. İkinci tur görüşmelerde tarafların ateşkes ve barışa dair perspektiflerini memorandumlarını teati etmelerini de önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Aradan geçen sürede müzakere heyetleri teknik düzeyde temasları sürdürdüler" dedi.

"ROLÜMÜZ; İKİ TARAFIN KENDİSİNİ GÜVEN İÇİNDE HİSSEDECEĞİ MÜZAKERE ORTAMINI SAĞLAMAK"



Fidan, "Bu üçüncü müzakere turunda temennimiz tarafların teati ettikleri muhtıralar üzerinde öze dönük ve sonuç odaklı istişareler gerçekleştirmeleridir. Nihai hedef elbette ki barışa giden yolu inşa edecek bir ateşkestir. Ev sahibi olarak rolümüz iki tarafın da kendisini güven içinde hissedeceği bir müzakere ortamı sağlamaktır. Kolaylaştırıcı olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Diplomasi, bir süreçtir ancak bu süreç her yeni adımda somut kazanımları arttırarak olumlu ilerleme kaydedildiği takdirde anlam kazanır. Türkiye tarafların sağlayacakları mutabakata bağlı olarak, sürecin ilerlemesi için üzerine düşen görevi yerine getirmeye her zaman hazırdır. Ateşkes yönünde bir anlayış oluştuğu takdirde izleme mekanizması bağlamında da gerekli altyapımız mevcuttur. Esir değişimlerini daha yapısal bir metodoloji temelinde yürütme konusunda da katkı verebiliriz" dedi.



"DİPLOMASİ VE DİYALOĞUN DAHA ETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTERME FIRSAT"'

Fidan konuşmasını, “İstanbul görüşmeleri vesilesiyle, diplomasi ve diyaloğun; barışın temininde, çatışma ve silahlardan daha etkili olduğunu tüm dünyaya gösterme fırsatımız oluyor. Değerli heyet başkanlarına ve heyet üyelerine tekrar teşekkür ediyor, bugün gerçekleştireceğiniz görüşmelerin Ukrayna ve Rusya halkları için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Değerli basın mensuplarına da gösterdikleri ilgiden dolayı çok çok teşekkür ediyorum" sözleriyle tamamladı.

YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan 3. tur barış müzakereleri İstanbul'da sona erdi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. İki ülke, askeri personel ve sivil esirlerin takasında anlaşmaya vardı. Toplantının ardından açıklama yapan Ukrayna heyeti, Türkiye'ye teşekkür ederek, ağustos ayının sonuna kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi gerektiğini ifade etti.

UKRAYNA'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Ukrayna heyetinin başkanı Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov, esir takasının bin 200’den fazla kişiyi kapsadığını belirterek, "Ateşkese şimdi hazırız ve somut barış görüşmelerine başlamaya da. Bu temel adımı kabul etmek karşı tarafın sorumluluğundadır. Ancak bu ateşkesin gerçek olması gerekir. Sivil ve kritik altyapıya yönelik saldırılar tamamen sona ermeli. Rusya tarafına, Rusya ve Ukrayna liderlerinin görüşmesinin ağustos sonuna kadar yapılmasını öneriyoruz. Türkiye'ye kolaylaştırıcı rolü için teşekkür ediyoruz. Bir diyalog ve barış için önemli bir platform" dedi.

RUSYA'DAN 24-48 SAAT SÜRELİ ATEŞKES TEKLİFİ

Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy ise, 250 savaş esirinin takas edileceğini ifade ederek, Ukrayna'ya 24-48 saat süreli kısa ateşkes süreleri teklifinde bulunduklarını bildirdi. Medinskiy ayrıca, 3 bin Ukrayna askerinin cenazelerinin teslim edilmesi teklifinde bulunduklarını açıkladı. Rus heyeti başkanı, iki ülkenin uzun süredir memorandumları teati ettiklerini ancak iki ülkenin yaklaşımları arasında önemli farklılıklar olduğunu bildirdi.