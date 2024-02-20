Türkiye sandık başına gidiyor: Aday listeleri için son gün bugün

Partiler, aday listelerindeki eksikleri 22 Şubat’a kadar tamamlayabilecek.



Bağımsız adaylar da dahil olmak üzere geçici aday listeleri 23 Şubat’ta ilan edilecek ve aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak.



3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarında ilan edilecek.



SEÇİM YASAKLARI 21 MART PERŞEMBE BAŞLAYACAK



21 Mart Perşembe günü seçim propagandası ve yasaklar başlayacak.



28 Mart’ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek.



Propaganda dönemi 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00’de sona erecek ve 31 Mart’ta Türkiye sandık başına gidecek.



Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat’ta başlanacak ve 24 Mart’ta seçmen bilgi kağıtları seçmenlere dağıtılacak.

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