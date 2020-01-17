Türkiye şehitlerini uğurladı

Bugün 6 ilde şehit cenazesi vardı.

TEL ABYAD ŞEHİTLERİNE VEDA



Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü yapan askerlere yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan Binbaşı Şevket Tombul, Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı ve Teğmen Sinan Bilir için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi.

TOKAT

Şehit Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi, Tokat'ta toprağa verildi.



Şehit Bilir'in cenazesi, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, annesi Nevriye ile eşi Sibel Bilir tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Şehidin naaşı, babaevinde helallik alındıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü. Şehidin annesi Nevriye, eşi Sibel ile kardeşleri Ahmet ve Aşkın Bilir, gözyaşı döktü.

Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası bir süre askerlerin omzunda taşınan şehidin naaşı, Erenler Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'nde defnedildi.



Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

ŞANLIURFA

Aynı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın cenazesi ise memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Eyyübiye kırsalında Selmanlar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.



Helallik alınmasının ardından Selmanlar İlkokulu'nun bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehidin babası Ali, annesi Aysel, eşi Ayten ile kardeşleri Mehmet, Kadir, İbrahim, Halil, Hülya ve Sara Alpaklı, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Halil Özcan ve Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile siyasi parti temsilcileri, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.



Vali Erin, yaptığı konuşmada, bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Uğruna binlerce şehit verdiğimiz ve dünyanın en büyük şehitliği haline gelmiş olan Anadolu topraklarının bir çakıl taşını, bir karışını dahi kimselere kaptırmadan onurlu ve güçlü bir şekilde inşallah evlatlarımıza ve gelecek nesillere teslim edeceğiz. Bir kez daha şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.



İl Müftüsü Ramazan Taştan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Alpaklı'nın naaşı, salavatlar ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla Salmanlar Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

ESKİŞEHİR

Şehit Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un naaşı, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

2 çocuk babası Tombul'un Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Şehnaz, babası Necdet, kardeşi Emrah Tombul ile eşi Aslıhan Tombul ve ablası Şefika Duman, caminin avlusunda valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.



Törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından top arabasına konuldu. Bu sırada şehidin ablası Şefika Duman tabutun yanına gelerek, "Kahramanım benim" diye seslendi.



Şehit Tombul'un naaşı, askeri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.

ATIŞ EĞİTİMİ ESNASINDAKİ KAZADA ŞEHİT OLAN ASKERLERE VEDA

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ve Sait Miyanyedi şehit olmuştu.

ZONGULDAK

Şehit piyade sözleşmeli er Sait Miyanyedi'nin cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi. Şehit Miyanyedi için ilçe merkezindeki Şehit Kerim Keçeci Üretici Köylü Pazarı'nda düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarıyla Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Valisi Sinan Güner, Karabük Valisi Fuat Gürel, EDOK Okullar Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen ile Ahmet Çolakoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gönen Süslü, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, belediye başkanları, askeri erkan, emniyet personeli ve çok sayıda kişi katıldı.



Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze nakil aracına konulduğu sırada babası Satılmış ve annesi Naciye Miyanyedi ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.



Kılınan cenaze namazının ardından şehit piyade sözleşmeli er Miyanyedi'nin naaşı, Dereköseler köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

MERSİN



Aynı kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Tolga Kaplan'ın cenazesi ise memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Şehit Kaplan için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ndeki cenaze törenine babası Yusuf Kaplan, 8 kardeşi, aile yakınları ile Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.



Şehidin kardeşleri, tören sırasında tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak top arabasına konuldu.



Şehidin cenazesi, Akbelen Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Kaplan'ın, annesini 14 ay önce kanser nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

KALP KRİZİ SONUCU ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Jandarma İkinci Kademeli Çavuş Çağrı Toptaş'ın cenazesi de Ankara'da toprağa verildi.

Şehit Toptaş'ın (34) cenazesi, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndaki törenin ardından ailesinin yaşadığı Ankara'ya getirildi.



Evinde helallik alınan Toptaş'ın naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne götürüldü.

Törene katılanlar, cami avlusunda şehidin babası Ümit, annesi Seringül ve eşi Asuman Toptaş ile yakınlarına taziyelerini iletti.



Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Toptaş'ın naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze nakil aracına konuldu. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Doruk Toptaş'ın oyuncak kamyonuyla oynaması dikkati çekti.



Toptaş'ın naaşı Cebeci Şehitliği'ne defnedildi.



Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı milletvekilleri, vatandaşlar ile yetkililer katıldı.