Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) 133 personel alımı yapacak: Türkşeker iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 133 personel alımı yapacak. Alımlar mühendis ve tekniker branşlarında yapılacak.



Başvurular 28 Kasım'da başlayıp, 8 Aralık'ta sona erecek.



Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.

