Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) 133 personel alımı yapacak: Türkşeker iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
Resmi Gazete’de TÜRKŞEKER personel alım ilanı yayımlandı. Buna göre, Türkşeker'in taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 133 sözleşmeli mühendis ve tekniker alınacak. İlanın ardından Türkşeker personel alımı başvuruları 28 Kasım Perşembe günü başladı. Peki, Türkşeker iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 133 personel alımı yapacak. Alımlar mühendis ve tekniker branşlarında yapılacak.
Başvurular 28 Kasım'da başlayıp, 8 Aralık'ta sona erecek.
Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.
TÜRKŞEKER İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Giriş sınavları için başvurular, e-Devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
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