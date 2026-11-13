Türkiye Sigorta fon kazancını TMSF'ye iade etti

Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, şirketin 30 Eylül 2026 itibarıyla tasfiyeye konu fonlarda bakiyesi bulunmadığı belirtildi. Şirket içinde 2025 yılını da kapsayacak şekilde yapılan incelemelerde söz konusu fonlara şirket politikasına uygun olarak yatırım yapıldığı ve kazanç elde edildiği açıklandı. Mevzuata uygun olduğu belirtilen kazancın TMSF ve SPK ile yapılan görüşmeler sonucunda gönüllülük esasına dayanılarak iade edilmesine karar verildiği ifade edildi.



Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İade edilen tutar ve iade usulü, yine TMSF ve SPK ile yapılan görüşmeler sonucu ve Şirketimizin kendi hesaplaması esas alınarak belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu fonlardan elde edilen alım-satım kazancından, yatırım süresine isabet eden (Yİ-ÜFE + TÜFE) / 2 oranındaki enflasyon etkisi düşüldükten sonra kalan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL iade edilecek kazanç olarak belirlenmiş ve iade tutarı bugün TMSF hesabına yatırılmıştır. Söz konusu fonlara yapılan yatırımlarla ilgili olarak Şirketimizin başkaca bir iade ve/veya ödeme yükümlülüğünün bulunmadığı öngörülmektedir. Şirketimizin bu ödemeye ilişkin yasal hakları saklıdır. Konuya ilişkin gelişmeler, tüm paydaşlarımızla eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir."



ESKİ GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TUTUKLANDI



Türkiye Sigorta'nın Tera Yatırım fonlarında yaptığı para giriş çıkışlarını incelenmesi sonucunda, fonlarda yüksek miktarda işlem hacmi ile ululsüz kar edildiği iddia edilmişti. Yine Tera Grup üzerinde şahsi alım satımlar yapıldığı, iddiaya göre Türkiye Sigorta'nın fona yatırım yapması karşılığında usulsüz olarak elden paralar alındığı da iddia edilmişti.

Bu soruşturma kapsamında söz konusu iddialar üzerine Türkiye Sigorta'nın eski Genel Müdürü Taha Çakmak ve eski Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklanmıştı.



Sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin başlatılan fon soruşturması kapsamında 120 kişi tutuklu durumda.