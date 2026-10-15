Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak istifa etti

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, görevinden istifa etti.

Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır."

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

1981 yılında Elazığ'da doğan Taha Çakmak, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu.

Kariyerine 2004 yılında denetçi olarak başlayan Çakmak, 2005-2019 yılları arasında Ziraat Bankası bünyesinde çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. 2019 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığında daire başkanlığı yapan Çakmak, aynı yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcılığına getirildi. 2021 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığına atanan Çakmak, Temmuz 2023'te bu görevden alındı.

3 Ağustos 2023'te Atilla Benli'nin yerine Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü olarak atanan Çakmak, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi.