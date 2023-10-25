Türkiye Sigorta prim üretimini yüzde 140 artırdı

Türkiye Sigorta’nın eylül ayı sonu itibarıyla 2023 yılı toplam brüt prim üretimi, 38 milyar 697 milyon TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 140 arttı.



Şirket açıklamasına göre, Türkiye Sigorta, eylül ayı brüt prim üretim rakamlarını açıkladı.



Türkiye Sigorta, ürün bazında değerlendirildiğinde geçen yıla göre en yüksek prim üretimi artış oranı yüzde 227 ile yangın ve doğal afetler branşında 9 milyar TL ile gerçekleşti. Kaza branşında yüzde 224 büyümeyle 3 milyar TL prim üretimi ve kara araçları branşında ise yüzde 195 artış ile 5 milyar TL prim üretimine erişti.

SAĞLIKTA YÜZDE 214 ARTIŞ



Diğer branşlar bazında bakıldığında geçen yıla göre yüzde 110 ile kara araçları sorumluluk branşında 9 milyar 382 milyon TL prim üretimi elde edilirken; Hastalık/sağlık branşında yüzde 214’lük büyüme ile 2 milyar TL prim üretimine ulaşıldı. Ayrıca genel zararlar branşında toplamda yüzde 82’lik bir artış yakalayan şirket, 9 milyar 821 milyon TL prim üretimine ulaştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, önceki yıla göre artan büyümelerini sürdürmeyi ve yılı bu yukarı yönlü ivmeyle bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.



"BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Çakmak, 'Türkiye Sigorta olarak adımızdan aldığımız güçle 85 milyon için güvence sunmaya devam ediyoruz. Eylül ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 140 büyüme sağladık. Halkımız ve sektörümüzün ihtiyaç ve önceliklerine yönelik ürünler sunarak, büyümemizi sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.



Türkiye Sigorta olarak prim üretiminde liderliklerini güçlü bir şekilde sürdürdüklerini ve eylül ayı itibarıyla toplam prim üretiminin yıllık artışının yüzde 140, aylık bazda ise 5,2 milyar TL olarak gerçekleştiğini belirten Çakmak, şu değerlendirmelerde bulundu:



'Eylül ayı üretiminin yıllık değişimi yüzde 288 oldu. Ağustos ayında da yine 5,2 milyar TL üretim ve yıllık yüzde 300 oranında üretim artışı sağladık. Güçlü prim üretimi eylül ayında da devam etmiş oldu. Bu güçlü büyüme temposuyla beraber toplam prim üretimi pazar payımız Eylül itibarıyla yüzde 13,4’e yükseldi ki geçen yılın aynı döneminde yüzde 12,7 seviyesindeydi.