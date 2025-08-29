Türkiye Sigorta’dan “Aile Yılına” özel kampanya!



Aile olmanın kıymetini ve taşıdığı sorumluluğu temel değerlerinin merkezine alan Türkiye Sigorta, “2025 Aile Yılı”na özel hazırladığı kampanyalarla yeni evli çiftlerin hayatlarına sağlık ve güven içinde başlamalarına destek oluyor.



2025 yılı içinde evlenen çiftlere özel hazırlanan sağlık kampanyası kapsamında, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ve Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) poliçelerinde yıl sonuna kadar yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor. Üstelik evlilik öncesinde sağlık sigortası poliçesi bulunanlar, evlendikten sonra eşlerini poliçeye dahil edebiliyor ve bu ekleme işleminde de indirim geçerli oluyor. Ayrıca, çiftler ödemelerini yıl sonuna kadar peşin fiyatına 12 taksit imkânıyla gerçekleştirebiliyorlar.



Türkiye Sigorta, aracını güvence altına almak isteyen çiftler için de kasko ürünlerinde yüzde 20 indirim avantajı sunuyor. Bu kampanyadan 2025 yılı içinde evlenmiş ve Türkiye Sigorta’dan yeni kasko poliçesi yaptıracak çiftler yararlanabiliyor.



Ailenin toplumun temeli olduğunu söyleyen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, kampanyayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:



“2025’in Aile Yılı ilan edilmesi, aile kurumuna verilen önemin güçlü bir göstergesidir. Türkiye Sigorta olarak biz de bu vizyonu yürekten sahipleniyor, aileyi toplumsal yapının temel direği olarak görüyor ve bu özel yıla anlam katan kampanyalarla desteğimizi gösteriyoruz. Yeni evli çiftlerin hayat yolculuklarına sağlık ve güven içinde başlamalarına katkıda bulunmak bizim için hem bir sorumluluk hem de bir gurur kaynağı. Türkiye Sigorta olarak biz de ülkemize, milletimize ve bizi tercih eden milyonlara duyduğumuz güvenle, Türkiye’nin dört bir yanındaki ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz.”



