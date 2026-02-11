Türkiye sınırına 16 kilometre uzakta. Ermenistan Metsamor'u 20 yıl daha işletecek

Ermenistan hükümeti, Igdır'a yalnızca 16 kilometre uzaklıkta bulunan, Soğuk Savaş döneminden kalma Metsamor Nükleer Santrali'nin ömrünü uzatmak için çalışmalar yürütüyor.



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Metsamor Nükleer Santrali'nin işletme süresinin 2036 yılına kadar uzatılması için çalışmaların sürdüğünü, ardından sürenin 10 yıl daha uzatılarak 2046'ya kadar devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Parlamentoda konuşan Paşinyan, bu dönem içinde hükümetin yeni bir nükleer santral inşasına ilişkin kararlar almak zorunda olduğunu belirterek, bu konuyu Rusya, ABD, Fransa, Çin ve Güney Kore ile görüştüklerini söyledi.



Metsamor Nükleer Santrali, ülke elektriğinin yaklaşık yüzde 40'nı karşılıyor.

1976 YILINDA DEVREYE ALINDI



Türkiye sınırına 16 kilometre uzaklıktaki santralde, biri 1976'da, diğeri 1980'de devreye alınan iki reaktör bulunuyor.

Her iki reaktör de Ermenistan'da yaşanan 1988 Spitak depreminden sonra 1989'da kapatılmış ancak yeni inşa edilen 2 numaralı reaktör, yenileştirme çalışmaları sonrasında 1995'te yeniden açılmıştı.

Eski teknoloji ürünü olan söz konusu reaktörün 2005'te dolan kullanım ömrü, Ağustos 2021'de yapılan yenileme çalışmaları sonucunda 2026'ya uzatılmıştı.

Başbakan Nikol Paşinyan, Mayıs-Haziran 2023'te, nükleer enerji konusunda Rusya, ABD ve üçüncü ülkelerle görüşmeler yürütüldüğünü ve Metsamor Nükleer Enerji Santraline yeni bir nükleer reaktör inşası konusunun araştırılmasına yönelik kurumlar arası çalışma grubu oluşturulacağını açıklamıştı.

Ermenistan, 15 Aralık 2023'te Rosatom'un yan kuruluşu Rusatom Service ile eski nükleer santralin ömrünü 2036'ya kadar uzatacak çalışmalar için 65 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı.