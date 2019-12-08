Türkiye son 9 yılın en kurak kasımını geçirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin uzun yıllar kasım ayı yağış ortalaması 67,8 mm oldu. Bu yıl kasım ayında yağışlar yüzde 54,4 azaldı ve ortalaması 30,9 mm olarak kayıtlara geçti.



2019 yılı kasımı, 1981 yılı sonrasında, en kurak 4. kasım ayı oldu. 1981 sonrasında 2010, 1996 ve 2000 yılının ardından en kurak kasım ayı 2019'da gerçekleşti. Bu yıl Türkiye geneli kasım ayı yağış verilerine göre, 2010 yılından sonraki en kurak kasım ayı yaşandı.



Türkiye'de 1981 yılından sonra en düşük kasım yağışı ortalaması yüzde 81 ile 2010 yılında kaydedilmişti.



Bu ölçümlere göre yağışlar son 9 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.



Bu yıl yağışlar sadece güney Ege kıyı kesiminde mevsim normalleri civarı ve biraz üzerinde, diğer tüm bölgelerde mevsim normalleri altında meydana geldi. Yağışlardaki azalma Kastamonu'nun kuzeyi, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer yüzde 80'in üzerinde gerçekleşirken, geçen yıl yağışlarına göre sadece İç Anadolu Bölgesi'nde arttı.



YAĞIŞLAR EN FAZLA GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE AZALDI



Yağışlar kasım ayı normaline göre tüm bölgelerde azalma gösterdi. Yağışların en fazla azaldığı bölge ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Normal yağış ortalaması yüzde 63,1 mm olan bölgede bu yıl kasımda 17,4 mm yağış oldu ve yağışlar yüzde 72 azaldı.



Doğu Anadolu Bölgesi yağışların en fazla azaldığı ikinci bölge olarak kayıtlara geçti. Yağış ortalaması yüzde 60 mm olan bölge bu yıl 20,3 mm yağış aldı ve yağış yüzde 66,2 azaldı.



Marmara'da 59,4, Karadeniz'de yüzde 56,9, Akdeniz'de yüzde 46,2, İç Anadolu'da yüzde 45,8 ve Ege'deki yağışlarda yüzde 40,4 azalma kaydedildi.



EN FAZLA YAĞIŞI MUĞLA, EN AZ YAĞIŞ MALATYA ALDI



Marmara Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 50,2 mm ile İstanbul, en az yağış alan il ise 27,4 mm ile Tekirdağ, Ege Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 126,8 mm ile Muğla, en az yağış alan il ise 17,4 mm ile Afyonkarahisar oldu.



Akdeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 82,7 mm ile Antalya, en az yağış alan il ise 18,1 mm ile Kahramanmaraş, İç Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 41,2 mm ile Karaman, en az yağış alan il ise 14,5 mm ile Nevşehir, Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 93,8 mm ile Rize, en az yağış alan il ise 16,6 mm ile Kastamonu olarak kayıtlara geçti.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 41,9 mm ile Bitlis, en az yağış alan il ise 7,4 mm ile Malatya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 45,9 mm ile Siirt, en az yağış alan il ise 8,7 mm ile Şanlıurfa olarak kaydedildi.



EN FAZLA YAĞIŞ ALAN HAVZA DOĞU KARADENİZ



Havzalara göre yağış oranlarında ise 2019 yılı kasım ayında 25 su havzasından Kuzey Ege Havzası dışındaki tüm havzalarda yağışlar normallerinin altında gerçekleşti. En fazla yağış 85,2 mm ile Doğu Karadeniz, en az yağış 9,2 mm ile Akarçay Havzasında gerçekleşti.



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin Türkiye'de görüldüğünü söyledi.



Bu sene Türkiye'nin kasım ayında yüksek basınç alanında olduğunu belirten Toros, şöyle devam etti:



''Yüksek basınç alanları genelde yağışsız havaları işaret eder. Yağışlar genelde alçak basınç merkezlerinde alçak alanlarda meydana gelir. Bundan dolayı da yağış oluşamıyor. Türkiye üzerinde genel olarak yüksek basınç hakim olması sonucu kasım ayında yağış meydana gelmemiştir.''