Türkiye, Suriye'deki çatışmaların durdurulmasında kilit rol oynadı

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde hükümet ile Dürzi gruplar arasında ateşkes sağlanmasının ardından Suriye ordusuna bağlı birlikler kentten çekilmeye başladı.

Bölgede iki gün boyunca yaşanan çatışmalar sırasında Türkiye kararlı bir tavır göstererek Şam yönetiminin yanında yer aldı ve taraflar arasında sükünetin sağlanması için her türlü çabayı gösterdi ve ateşkeste kilit rol oynadı.

BİRÇOK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, muhatapları ile yaptıkları görüşmeleri ve Suriye’de yaşanan gelişmeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktardı.

Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD, Suriye ve İsrail’deki muhatapları birçok görüşme gerçekleştirildi.

İSRAİL SALDIRISI DA GÖRÜŞÜLDÜ

MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara ile Süveyda’da yaşanan çatışmaların yanı sıra İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını da görüşüldü.

Kalın aynı zamanda çatışmalarla ilgili ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile sürekli temaslarda bulunmuştur.

