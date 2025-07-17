Türkiye, Suriye'deki çatışmaların durdurulmasında kilit rol oynadı
Suriye’nin Süveyda kentinde önce Bedevi Araplar ile Dürziler arasında başlayan ve daha sonra Şam yönetimi güçleri ile Dürziler arasında meydana gelen çatışmaların durdurulmasında Türkiye kilit rol oynadı.
Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde hükümet ile Dürzi gruplar arasında ateşkes sağlanmasının ardından Suriye ordusuna bağlı birlikler kentten çekilmeye başladı.
Bölgede iki gün boyunca yaşanan çatışmalar sırasında Türkiye kararlı bir tavır göstererek Şam yönetiminin yanında yer aldı ve taraflar arasında sükünetin sağlanması için her türlü çabayı gösterdi ve ateşkeste kilit rol oynadı.
BİRÇOK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, muhatapları ile yaptıkları görüşmeleri ve Suriye’de yaşanan gelişmeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktardı.
Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD, Suriye ve İsrail’deki muhatapları birçok görüşme gerçekleştirildi.
İSRAİL SALDIRISI DA GÖRÜŞÜLDÜ
MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara ile Süveyda’da yaşanan çatışmaların yanı sıra İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını da görüşüldü.
Kalın aynı zamanda çatışmalarla ilgili ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile sürekli temaslarda bulunmuştur.
DÜRZİ LİDER İLE GÖRÜŞME YAPILDI
Bunun yanısıra MİT tarafından, Dürzi lider Velid Canbolat ile Süveyda’da yaşanan çatışmaların sonlanması ve bölgede istikrarın sağlanması için de görüşmeler yapıldı.
ATEŞKESTE KİLİT ROL OYNANDI
Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın’ın sahadaki duruma yönelik temasları, taraflar arasında ateşkesin sağlanmasında kilit rol oynadı.
HAKAN FİDAN GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ
"Suriye'de istikrarsızlığa yol açacak politikalara izin veremeyiz" açıklamasında bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşmeler gerçekleştirdi.
TÜRKİYE, TÜM ÇABALARI GÖSTERDİ
Türkiye, güney komşusu Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği, istikrarı ve güvenliği konusunda her türlü riskin bertaraf edilmesi yönünde tüm çabaları gösterdi ve taraflar arasında ateşkes yapılmasını sağladı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara da açıklamasında “ABD, Arap ve Türk arabuluculuğunun etkin müdahalesi olmasaydı, bölge bilinmeyen bir kaderle karşı karşıya kalacaktı.” diyerek Türkiye’nin ateşkesteki katkısını ortaya koydu.
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