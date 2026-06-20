Türkiye tarihinde bir ilk | Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi ihracı gerçekleşmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda "Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni"ne katıldı.

Burada savunma sanayii konusunda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, gemilerin donanmaya katılmasını da kutladı.

Türkiye 'nin yeni dönemin ruhunu çok erken okuduğunu dile getiren Erdoğan, “Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı hatta kendini menüde yer bulabildiği son derece kaotik bir dönemin ortasındayız.” dedi.

Aynı anda çok sayıda savaş gemisi üretilebildiğinin altını çizen Erdoğan, gemilerin yüzde 80 yerlilikle üretildiğini belirtti.

“KAOTİK BİR DÖNEMİN ORTASINDAYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Denizciliğimizin yeni bir nişanesine tanıklık ediyoruz. Dünyamız soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı hatta kendini menüde yer bulabildiği son derece kaotik bir dönemin ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir.

Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun lokomotifini savunma sanayimiz oluşturuyordu. Engellerle kısıtlamalarla ambargolarla karşılaşmamıza rağmen hedefime ulaşmak için emin adımlarla yürüdük. 23 yıl önce hayal dahi edilemeyen seviyelere ulaştık.

Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız. Tarihi bir başarıya imza attık. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. TCG Anadolu'dan önce bölgesel güç aktarım kabiliyetine sahip olan donanmamız artık küresel güç aktarım yeteneğine kavuşmuştur. MÜGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyada 7. ülke konumuna yükseliyoruz. Gemilerimiz muadillerinden üstün.

“GEMİLERDEKİ SİSTEMLER YERLİ ŞİRKETLERİMİZE AİT”

Türkiye, Romanya, Bulgaristan işbirliği kıymetli. Pek çok alanda gelişen işbirliğini kıymetli buluyoruz. Bugün teslim ettiğimiz ve envanterimize kattığımız gemilerimizde kullanılan sistemler tamamen yerli ve milli şirketlerimize aittir.

ROMANYA'YA SAVAŞ GEMİSİ

İlk kez NATO VE AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Platformların kalitesi dünyaya kanıtladı. TCG Koçhisarı da bugün hizmete alıyoruz.

Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barış adaleti huzuru ve istikrarı güçlendirmektir. Biz kimseyle kaos ve çatışma peşinde değiliz. Kimsenin ülkemize tehdit oluşturmasına müsaade etmeyiz. Kimsenin toprağında gözümüz yok."