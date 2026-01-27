Tarihe geçti. 20 drone ile "sürü saldırı" testi

Savunma Teknoloji Mühendislik (STM) firması tarafından geliştirilen sürü İHA teknoloji kapsamında 20 adet vurucu KARGU İHA ile gerçekleştirilen testte, hedefler gerçek mühimmatla tam isabetle vuruldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen testte İHA'lar tamamen milli algoritmalarla geliştirilen dağıtık mimariye sahip sürü zekası sayesinde, tek bir operatör kontrolünde görev yaptı.



Kalkışın ardından görev bölgesine otonom olarak ulaşan KARGU sürüsü, üç farklı hedef için otonom şekilde alt sürülere ayrıldı. Ardından saldırılar gerçekleşti.