Tarihe geçti. 20 drone ile "sürü saldırı" testi
27.01.2026 20:03
Son Güncelleme: 27.01.2026 20:06
Ankara Polatlı atış sahasında gerçekleştirilen testte, 20 KARGU İHA'dan oluşan sürü, tamamen milli algoritmalarla geliştirilen dağıtık mimariye sahip sürü zekası sayesinde, tek bir operatör kontrolünde görev yaptı. Test Türkiye'deki ilk çalışma olarak kayıtlara geçti. (Haber: Özden Erkuş)
Savunma Teknoloji Mühendislik (STM) firması tarafından geliştirilen sürü İHA teknoloji kapsamında 20 adet vurucu KARGU İHA ile gerçekleştirilen testte, hedefler gerçek mühimmatla tam isabetle vuruldu.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen testte İHA'lar tamamen milli algoritmalarla geliştirilen dağıtık mimariye sahip sürü zekası sayesinde, tek bir operatör kontrolünde görev yaptı.
Kalkışın ardından görev bölgesine otonom olarak ulaşan KARGU sürüsü, üç farklı hedef için otonom şekilde alt sürülere ayrıldı. Ardından saldırılar gerçekleşti.
KARGU sürüsü, kalkışın ardından görev bölgesine otonom olarak intikal etti.
Testi Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile kara kuvvetleri komutanlığından üst düzey askeri isimler de izledi.
Hedeflerin tam isabetle imha edildiği saldırı, Türkiye'de sürü İHA kabiliyetinin gerçek mühimmatlı bir operasyonel senaryoda test edildiği ilk çalışma olarak kayıtlara geçti.
İHA'lar hedefleri başarıyla imha etti.
10 kilometrelik görev menziline sahip KARGU'lar 25 dakika havada kalabiliyor.
İnsan veya araç hedeflerini ayırt edebilen, anti-personel veya zırh delici mühimmat taşıyan İHA’lar, gerçek zamanlı olarak birbirleri ile haberleşip hedef tipine göre otonom saldırı gerçekleştirebiliyor.