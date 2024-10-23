Türkiye Taş Kömürü (TTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Türkiye Taş Kömürü (TTK) tarafından işçi alımı başvuruları 7 - 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Başvuru süreci ardından gözler kura takvimine çevrildi. Peki, Türkiye Taş Kömürü (TTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Türkiye Taşkömürü Kurumuna 132 daimi işçi alınacak. Alımlar için başvuru süreci tamamlandı, başvuru telaşı yerini kura heyecanına bıraktı. Türkiye Taş Kömürü (TTK) işçi alımında 18 ile 35 yaş arasında olan ve Zonguldak'ta ikamet eden adayların başvurusu geçerli olacak.
TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Alınacak işçiler, noter kura çekimi sonucunda tespit edilecek. Kura çekimi sonucunda, her sanatta işe alınacak açık işçi sayısı kadar “Asıl” , açık işçi sayısının 4 katı kadar da “Yedek” aday belirlenecek.
İlana göre, elektronik kura çekimi 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00’da Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi (Eski İş Sağlığı ve Güvenliği Binası) salonunda halka ve basına açık olarak Zonguldak 1. Noteri tarafından yapılacak.
TTK İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Türkiye Taşkömürü Kurumu 132 işçi alımı kadro dağılımı ise şu şekilde;
15 Kuvvetli akım tesisatçısı
7 Kaynakçı
33 Mekanizasyon-pres işçisi
5 Numuneci-Maden Ocapı
8 Motor İmalat Bakım Ve Onarım İşçisi
13 Mekaniker (Kompresör)
19 Vinç Operatörü
2 Yıkama Makinesi Operatörü (Maden)
13 Temel İmalat(Talaşlı) Ve Montaj Eleman
1 Dökümcü
2 Bilgisayar Destekli Makine Ressamı / Makine Ressamı
1 Ağaç İşleri Teknisyeni
2 Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
4 İş Makineleri Operatörü
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