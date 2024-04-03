Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 44 işçi alacak (TTK işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları)

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı ilan paylaştı. "TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 44 NİTELİKLİ İŞÇİ ALIMI DUYURUSU" başlıklı duyuruda sürecin ayrıntılarına yer verildi.

TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ



İanda; "2023 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen meslek ve eğitim durumlarına ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile toplam 44 nitelikli eleman alımı yapılacaktır.

Talebimize istinaden Zonguldak İş Kurumunca 16.04.2024 - 22.04.2024 tarihinleri arasında 5 günlük ilana çıkılacak olup, ilan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla elektronik kura çekimi yapılacaktır." denildi.