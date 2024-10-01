Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 132 işçi alımı yapacak: TTK işçi alımı başvuru şartları

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2024 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında yerüstü işyerlerinde çalıştırılmak üzere 132 nitelikli daimi işçi alımı yapacak. Başvurular, 7 Ekim 2024 ile 11 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak olup, adaylar arasından işe alınacak kişiler 24 Ekim 2024 tarihinde elektronik kura yöntemi ile belirlenecektir.

TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



Adayların T.C. vatandaşı olmaları, 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca, adayların Zonguldak ilinde ikamet etmeleri ve belirtilen öğrenim şartlarına uygun olmaları şartı aranıyor.