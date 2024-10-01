Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 132 işçi alımı yapacak: TTK işçi alımı başvuru şartları

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan personel alım ilanına göre, birçok pozisyona 132 sürekli işçi alımının yapılacağı açıklandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 132 işçi alımı yapacak: TTK işçi alımı başvuru şartları

Taşkömürü Kurumu (TTK), 2024 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında yerüstü işyerlerinde çalıştırılmak üzere 132 nitelikli daimi işçi alımı yapacak. Başvurular, 7 Ekim 2024 ile 11 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak olup, adaylar arasından işe alınacak kişiler 24 Ekim 2024 tarihinde elektronik kura yöntemi ile belirlenecektir.

TTK ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların T.C. vatandaşı olmaları, 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca, adayların Zonguldak ilinde ikamet etmeleri ve belirtilen öğrenim şartlarına uygun olmaları şartı aranıyor.

Öne Çıkan Video

Prefabrik iş yerinin içinden geçen araç başka iş yerine çarparak durdu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...