Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 2 bin işçi alımı ne zaman yapılacak? Gözler başvuru tarihleri ve şartlarında

AYRINTILAR AĞUSTOS AYINDA BELLİ OLACAK

İki bin işçi alımıyla ilgili somut adımların atıldığını ifade eden Mutlu, şöyle dedi:

"Genel seçimlerden önce Cumhurbaşkanımız kamuoyuna bir söz vermişti. Taşkömürü kurumuna 2 bin işçi alacağız diye. Tabi ki seçimler geldi geçti sürecin takipçisi olduk. En son sayın bakan yardımcılarımızla yaptığımız görüşmelerde değerlendirmiştik. Bölge milletvekillerimizle bu konuları değerlendirerek sonuca gelinmiş oldu. Öncelikle bu sürecin bu buraya gelinmesinde sağın Cumhurbaşkanımıza ve Türk İş Başkanımız Ergün Atalay’a sayın Genel Başkanımız Hakan Yeşil ve tüm teşkilatımıza tüm bölge siyasetçilerimize bölge milletvekillerimize bölgede ki siyaset yapan herkese teşekkür ediyorum. Dün akşam Adalet ve Kalkan Milletvekillerimizle Adalet ve Kalkınma İl Başkanımız TTK yetkililerinin Enerji Bakanlığının nezdinde yapmış olduğu toplantı sonucunda başvuruların Ağustos ayı başında başlayacağı yöntem kurulunda alınan kararların Ağustos ayının ilk haftasında açıklanacağı belirlenen şartlara uygun olarak işçi alınacağı müjdesini hep beraber takip ettik. Tüm Zonguldak halkını olduğu gibi tüm Zonguldak gençlerini olduğu gibi bizleri de sevindirdi.